Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у крупных холдингов дешевый ресурс. В маленьких - гораздо дороже, у них нет ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку", - сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

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Он добавил, что старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. К этому времени Правительство совместно с Национальным банком должен сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.