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03.09.19 08:40

Пристайко пригласил Мааса посетить Донбасс: "Германия должна увидеть ради чего они 5 лет так много вкладывали"

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко пригласил своего немецкого коллегу в Украину, чтобы показать, ради чего ФРГ поддерживала нас последние 5 лет.

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Об этом он рассказал, комментируя неформальную встречу в понедельник в Берлине с Хайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мааса официально пригласил. Договаривались, что будет не только Киев, но и Восток. Предложение - посмотреть как выполняются договоренности, например строительства моста в станице Луганская. Чтобы наш друг и партнер Германия увидел, ради чего они все 5 лет так много вкладывали, накладывая санкции, о которых постоянно министру и канцлеру напоминают немецкие предприятия", - сказал Пристайко.

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В прошлый раз он встречался с Маасом в Киеве, когда тот был с визитом вместе с французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом сразу после президентских выборов в Украине.

"У нас есть определенная проблема: мы перегружены с Германией и Францией вопросами "Нормандского формата" и иногда забываем о многих вещах, которые должны решить с этими странами", - отметил Пристайко.

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Во время нынешней неформальной встречи стороны пытались воспользоваться возможностью для того, чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов, "на которые не всегда есть время".

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