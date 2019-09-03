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03.09.19 09:26

Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

2 сентября в Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП. Audi на большой скорости влетела в едущий навстречу автомобиль Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека, а двигатель одной из машин вылетел на проезжую часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. 

По предварительным данным от полиции, Audi на большой скорости ехала по мосту Патона в сторону правого берега. Навстречу ей по реверсивной полосе движения ехал Volkswagen. Не успев затормозить и не разминувшись, машины столкнулись лоб в лоб. 

Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 01

Audi полностью разбита. Удар был настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель. В салоне машины много крови. Предварительно, в Audi ехали парень и девушка.

Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 02

Водителю Volkswagen повезло немного больше. По данным очевидцев, он был в сознании, когда на место аварии приехала скорая. Однако машина также серьезно разбита, особенно передняя часть.

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Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 03

На стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с данным авто, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Однако был ли он за рулем в момент ДТП, пока не известно.

Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 04

Как отмечает издание, через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили. 

Машины раскидало по противоположным сторонам дороги. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная пробка. На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 05
Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 06
Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 07
Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших 08
Фото: Информатор

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