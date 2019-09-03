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03.09.19 09:28

"Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить", - Милованов о снижении тарифов

Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование.

тарифы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, как коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование. Об этом он рассказал в эфире токшоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку", - заявил министр.

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По его словам, для этого нужно повышать энергоэффективность, то есть уменьшать спрос, наращивать производство, и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

"Здесь всегда всего три инструмента", - резюмировал он.

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