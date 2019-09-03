"Это отказ от спектаклей", - Кулеба о закрытии заседаний Кабмина для журналистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Министры должны работать, а не играть на публику. Мы не закрываемся, потому что после каждого заседания журналисты могут пообщаться с министрами и задать любые вопросы. Но разыгрывать эти все спектакли, когда злой премьер-министр воспитывает всех, а потом камеры выводят: ну слушай, давай продолжай работать. Вот этого мы хотим избавиться ", - сообщил Кулеба.

По его его словам, министры хотят быть честными с людьми, хотят говорить друг с другом.

"Вчера было первое заседание, была первая дискуссия, то есть мы принимали решение не автоматически, поднимая руки, а дискутируя. А потом мы выходим и докладываем обществу, что мы приняли, поэтому я не думаю, что это закрытость, это отказ от спектаклей", - объяснил вице-премьер.

Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.

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