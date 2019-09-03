Зеленский обязал правительство продавать предприятия-банкроты только через ProZorro

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру юстиции Денису Малюське и министру экономического развития и сельского хозяйства Тимофею Милованову до 2020 года внедрить продажу имущества в процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Обязать внедрить продажу имущества по процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro, а не через коррупционные разные другие аукционы", - сказал Зеленский.

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