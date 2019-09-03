ВСУ строят на Львовщине полигон для обучения личного состава ведению боевых действий в условиях города, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook, об этом на брифинге в Информагентстве АрмияInform рассказал первый заместитель начальника Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

По его словам, также украинских военнослужащих будут обучать боям в условиях города.

"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающие из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую ​​местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. У нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах. На следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить к 2021 году его оборудование", - сообщил он.

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Вместе с тем, Подолян сообщил, что отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью тратят 70% учебного времени.

"В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющей соответствующее оборудование для обучения ночью. Распределение учебного времени в них составит 30/70. То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью", - отметил офицер.