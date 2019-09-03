Новый Кабмин переименовал четыре министерства и создал два новых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №829 от 2 сентября.
Отмечается, что переименовано Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий.
Министерство экономического развития и торговли переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Министерство экологии и природных ресурсов Кабинет министров переименовал в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Министерство по делам ветеранов теперь Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Также Кабмин создал два новых министерства: Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции, ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта; Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления.
Кроме того, Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.