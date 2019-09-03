Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой метафорой описал президент Владимир Зеленский депутатскую неприкосновенность, снятие которой сегодня во втором чтении будут рассматривать парламентарии.

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"Сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает, а на следующих выборах у кандидатов снова есть, что обещать... Этому гаджету пора отправиться на свалку истории", - сказал глава государства с трибуны Рады.

Зеленский сообщил, что вчера были попытки отдельных нардепов сорвать голосование и уточнил, что их имена вскоре станут известны: именно они проголосуют против снятия неприкосновенности.

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При этом он напомнил, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.

"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.