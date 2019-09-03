Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября в эфире канала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

По словам премьера, совместно со Всемирным банком было оценено 25 сценариев проведения земельной реформы.

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"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", - сказал Гончарук.

Де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинское физлицо и украинское юрлицо, то есть украинские компании, уточнил глава правительства.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земли не менее выгодные, чем у крупных компаний и иностранцев.

"Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для его обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", - пояснил глава Кабмина.

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Премьер отметил, что окончательные параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.