Если законопроект о снятии депутатской неприкосновенности не примут, то повторно его можно рассмотреть только через год, - Вениславский

Об этом заявил народный депутат, представитель Президента Украины Федор Вениславский на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня этот законопроект должен быть поддержан голосами не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины. За этот законопроект должны быть представленны 300 и более голосов народных депутатов. Если этого не произойдет, то повторно такой законопроект может быть внесен в парламент не раньше, чем через год", - отметил Вениславский.

"Сегодня этот законопроект должен быть поддержан голосами не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины. За этот законопроект должны быть представленны 300 и более голосов народных депутатов. Если этого, не дай Бог, не произойдет, то повторно такой законопроект может быть внесен в парламент не раньше, чем через год", - отметил Вениславский.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

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