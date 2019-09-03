Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отмену депутатской неприкосновенности поддерживаю. Давно пора отказаться от феодального по сути права избранных иметь отдельный кастовый суд для своих. Привлекать депутата к ответственности, выбирать ему меру пресечения должен суд. Как и всех остальных граждан", - написал он.

В то же время Луценко отметил, что считает недопустимым вносить изменения в Закон о статусе депутата, которые позволят обыски и прослушивания депутатов: "Это - конец демократии".

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"Напомню, что именно ВР уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры. Доказано Революцией на граните, Украина без Кучмы и двумя Майданами", - резюмировал экс-генпрокурор.