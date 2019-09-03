ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші" со ссылкой на информацию из системы Prozorro.

Отмечается, что до 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-булавку, а второй - две застежки-бабочки. Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень.

Закупку провели со второй попытки, потому что первые торги отменили из-за недостатка участников.

Фирма "Герольдмастер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик. Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,40 миллиона гривень.

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой своей партии вместо стандартных.



