"Слуга народа" допустила ошибки при принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, - Герасимов

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня как раз и не хватало профессионализма", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "ЕС" поддерживала и поддерживает снятие депутатской неприкосновенности.

"Но когда говорят о процедуре, то мы видели неоднократно, как отменялись законы. К сожалению, сегодня несмотря на профессиональные предупреждение от многих фракций монобольшинством власть сделала эти ошибки. Сейчас будем делать все для того, чтобы неприкосновенность оставалась отмененной и не дать ни одного шанса тем, кто хочет ее вернуть", - сказал Герасимов.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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