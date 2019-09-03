Крупнейшая европейская лотерея "ЕвроМиллионы" сегодня разыгрывает €127 миллионов

По результатам предыдущего тиража, который состоялся в минувшую пятницу, ни один из участников лотереи не угадал всю выигрышную комбинацию, вследствии чего джекпот аккумулировал – сейчас на кону 127 миллионов евро.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража: 25, 27, 45, 46, 49 и звездные номера 4, 6.

Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Украины и других европейских стран официально принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и попытаться сорвать 100 миллионов евро или один из второстепенных призов.

Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один - два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и всегда становится громким событием.

Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.

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