Петровскис – провокатор и сепаратист, который прилюдно оскорбил меня и мою страну, - секретарь горсовета Борисполя Годунок о потасовке с активистом. ФОТО

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Он уже на протяжении нескольких лет провоцирует патриотов, атошников. Работал главой райадминистрации на Луганщине, возил титушек на Майдан", - рассказал секретарь Бориспольского горсовета.
По словам Годунка, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.
Кроме того, он добавил, что это не первый случай, когда его провоцирует данный человек.
По его словам, община Борисполя неоднократно обращалась к нему по поводу действий Петровскиса.
Годунок также предоставил материалы, доказывающие украинофобские взгляды Петровскиса.
Ранее в полиции сообщили, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.
Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".