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03.09.19 12:50

Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности

Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Конституцию, который ограничил неприкосновенность парламентариев.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем… Думаю, на следующей неделе", - сказал нардеп из ОПЗЖ Василий Нимченко в кулуарах парламента после позитивного голосования за окончательное одобрение законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Он выразил убеждение, что помимо членов фракции ОПЗЖ под обращением подпишутся и другие народные депутаты.

Нимченко также спрогнозировал, что до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.

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