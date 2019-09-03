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03.09.19 13:09

На пост языкового омбудсмена претендуют 14 кандидатов. СПИСОК

На должность Уполномоченного по защите государственного языка претендуют 14 кандидатов.

омбудсмен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрей Гнаповский.

"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 августа, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.

Гнаповский отметил, что со списком кандидатов на должность можно ознакомиться на сайте на сайте омбудсмена.

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Он также добавил, что после объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.

"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.

Полный список кандидатов, опубликованный на сайте омбудсмена:

  1. Жолдак Тарас;
  2. Новоженец Ростислав;
  3. Мамалыга Андрей;
  4. Паскевская Юлия;
  5. Черкас Антон;
  6. Маснюк Валерий;
  7. Рыбчинский Євгений;
  8. Ильченко Владимир;
  9. Коверзнева Катерина;
  10. Креминь Тарас;
  11. Бойко Наталья;
  12. Крысанов Юрий;
  13. Дорошенко Андрей;
  14. Делюста Марина.

Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. 16 июля документ вступил в силу.

Законом предусмотрено представление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет министров Украины кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50).

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