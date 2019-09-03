На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные диверсионные группы, снайперы и спецназ ВС РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, активизированы диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.
В то же время, согласно информации ГУР, на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.
При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля.