Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Читомо".

Орлова рассказала, что издательство получило иск в суд от Виктора Медведчука о защите его чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиков по иску трое: автор Вахтанг Кипиани, издательство "Виват" и типография "Юнисофт", которая напечатала книгу.

Политик требует изъять издание из продажи, то есть, по сути, запретить его распространение в любой форме и на любой территории. По заявлению истца, книга содержит якобы "недостоверную информацию".

"Могу с уверенностью сказать, что текст не содержит ненормативной лексики и любых вещей, которые посягают на нормы морали, общественные ценности или публичный порядок, а также любых вещей, запрещенных украинским законодательством", - подчеркнула издательница.

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Она отметила, что издательство работает с известными авторами-экспертами в своих областях, которые открыто выражают свою позицию, мнения и оценочные суждения по различным вопросам. Суть процесса издательства, по ее убеждению: максимально точно донести мысль автора к широкому кругу читателей, минимально затрагивая редактурой принципиально важные для автора вещи.

"В связи с этим, считаю этот иск попыткой прямого давления на свободу слова в Украине, свободу печати как фундаментальных ценностей украинского общества. Этот процесс будет важным прецедентом для всего книгоиздательского бизнеса нашей страны и свободы слова в стране в целом ", - подчеркнула гендиректор Vivat.

Напомним, ранее журналист и историк Вахтанг Кипиани обнародовал информацию, что завершил работу над книгой про выдающегося украинского диссидента Василия Стуса.

Народный депутат Украины, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

"Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержению недостоверной информации" [кавычки мои]", - написал Кипиани.

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