Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты 337 голосами направили соответствующий законопроект №1013 в Конституционный Суд для предоставления вывода.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Напомним, Национальная ассоциация адвокатов Украины призывала Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии.

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