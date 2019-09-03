Сегодня ГБР ждет Порошенко на допрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Белоусенко.

"Петр Порошенко должен прийти на допрос сегодня в 14 часов", - сказал он.

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.

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В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".