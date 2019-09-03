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03.09.19 14:08

Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.

Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности", - отметил он.

Отныне не будет касты неприкасаемых. И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности 01

Глава государства поблагодарил фракцию партии "Слуги народа" и другие фракции, которые выполнили обещанное своим избирателям.

"Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!" - резюмировал Зеленский.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Отныне не будет касты неприкасаемых. И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности 02

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