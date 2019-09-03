Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Меркель сообщила в письме Гончаруку.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

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"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в конце августа Меркель провела телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.