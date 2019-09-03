Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 282 парламентария.

Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.

Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.

Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.

Читайте также: Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности