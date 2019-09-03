Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 282 парламентария.
Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.
Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.
Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.