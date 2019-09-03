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03.09.19 14:39

Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке

Властям следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, чтобы не оказаться в "российской мышеловке".

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Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.

"Совет относительно переговоров в нормандском формате: официальному Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Поскольку такой мир - оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в том числе с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит "нормандской четверки" ради саммита", - написал Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определенный успех есть, - Пристайко рассказал о деталях встречи советников лидеров стран "нормандской четверки"

Напомним, ранее глава МИД  Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 2 сентября обсуждались шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата, и напомнил о намерении Президента Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе как можно скорее.

Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке 01

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