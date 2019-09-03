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03.09.19 14:53

Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

Президент Владимир Зеленский дал два года на запуск страховой медицины в Украине.

Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

Об этом заявил глава комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Страховка - это программа президента, это программа партии и фракции "Слуга народа". Президент дал нам два года, чтобы мы все это сделали", - сказал Радуцкий.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

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