Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - отметил Труба.

Директор ГБР предполагает, что такой же аргументацией могут теперь воспользоваться и другие народные депутаты. Ведь иммунитет не позволяет применять к ним норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - написал Труба.

"Повторную повестку на допрос мы направим", - подытожил он.

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Во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.

Сегодня же Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.