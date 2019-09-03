Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента

Об этом она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что дисбаланса власти не происходит. И если мы видим сейчас, что президент, пришедший с определенной программой, выполняет ее, честно ее выполняет, это абсолютно не лишает парламентариев, которые считают, что по-другому нужно прописать Конституцию, подать соответствующий законопроект", - считает нардеп.

По мнению Венедиктовой, ничего нового не происходит.

"Мы же видели, что президент Порошенко фактически уже проводил такую линию поведения. Это закреплено определенными законами. Поэтому отправления в Конституционный суд проектов этих законов только ставит вопросы, действительно ли это конституционные полномочия и давайте затем рассматривать их как законопроекты. То есть что-то такого, что бы переставляло с ног на голову не происходит", - отметила она.

Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.

В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что принятие законопроекта, который закрепляет за президентом полномочия образовывать регуляторные и антикоррупционные органы, может привести к дисбалансу власти.

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