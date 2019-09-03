Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу, существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал Демченко.
Так за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.
"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал представитель украинского погранведомства.
По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.
"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.
Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.