Апелляционный суд не дал ГПУ арестовать мое имущество, - Ющенко

Об этом сам Ющенко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - написал он.

По словам Ющенко, соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября. Представители ГПУ, как отметил третий президент, оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей.

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Ющенко добавил, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

В начале августа Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

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30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.



