Учения НАТО начались в Балтийском море

Учения продлятся до 19 сентября. Всего в них будут задействованы около трех тысяч военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО, - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. - "Северным берегам" уже 13 лет. К сожалению, ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающегося наращивания ею военного потенциала".

Она добавила, что "НАТО отвечает на агрессивные действия России, увеличивая воздушное и морское патрулирование в регионе, а также разместив более 4,5 тыс. военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше".

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Учения Northern Coasts регулярно проводятся в Балтийском море с 2007 года. Согласно сценарию нынешних учений, вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии на острова в Балтийском море, и ее военно-морские силы создают угрозу для свободы судоходства. Действуя на основе мандата ООН, силы союзников по НАТО и их партнеров будут стремиться восстановить свободу судоходства.

В рамках учений будут отрабатываться действия корабельных группировок, операции по обеспечению ПВО, противолодочной борьбе, разминированию и патрулированию.

В учениях принимают участие военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

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В них, в том числе, будут задействованы корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, а также патрульный противолодочный самолет, подлодка и несколько вертолетов.