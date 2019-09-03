"ХарьковПрайд" будет проходить на следующей неделе в Харькове и завершится правозащитным маршем, - организаторы

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, завершит "ХарьковПрайд" 15 сентября марш - "мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Маршрут Марша будет проходить от площади Свободы до площади Конституции. К обеспечению безопасности во время мирного собрания присоединится Национальная полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Со времен независимости в Украине уже проведено 14 маршей за права человека для ЛГБТ+, в частности, в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге. Самый большой, "КиевПрайд 2019", собрал более 8000 человек и прошел без нападений, несмотря на провокации оппонентов из радикальных сообществ", - говорится в сообщении.

Темой первого "ХарьковПрайда" - "Харьков для всех. Безопасность для всех" - организаторки и организаторы подчеркивают: вопрос безопасности актуален в Харькове не только для людей ЛГБТ+.

"Нападения на активистов и активисток, журналистов и журналисток, решения, которые принимаются горсоветом вопреки воле общества, безответственная узурпация власти городского пространства - все это вредит развитию города и снижает его привлекательность для инвестиций и путешествий", - считают в команде "ХарьковПрайда".

Для того, чтобы продолжить строить инклюзивный и безопасный город, дружественный к разным людям, и организуют несколько дискуссионных и образовательных ивентов на важные темы, а 15 сентября просят всех неравнодушных пройти правозащитным маршем по улицам Харькова.

В связи с последним заявлением мэра Геннадия Кернеса по обращению в суд с запросом об ограничении права граждан на мирные собрания в Харькове организатора напоминают, что, во-первых, заявление мэра не соответствует действительности, поскольку Марша равенства в Харькове еще не было, а среди других акций ЛГБТ-сообщества как минимум две прошли спокойно благодаря слаженной работе с Национальной полицией: акция 11 октября 2017 и 12 октября 2018. Гарантируют продолжения работы с полицией и представителями международных организаций, донорских учреждений и посольств (публично свою поддержку уже выразило Генеральное консульство Германии в Донецке/офис Днепр).



"Способность Полиции Харьковской области доказана различными мероприятиями, которые состоялись в Харькове в течение последнего года... Мы открыты для коммуникаций и сотрудничества с представителями и представительницами Харьковского городского совета для обеспечения безопасного и инклюзивного Марша ХаркивПрайд, который продемонстрирует харьковской громаде, украинскому обществу и международному сообществу принципиальную позицию нашего города по правам человека и предотвращения дискриминации. Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы ХаркивПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - отмечается на фейсбук-странице KharkivPride.

Также смотрите: "Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж

Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что проведение назначенного на 15 сентября марша "ХарьковПрайда" будет оспорено в суде.