Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин дает показания полиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.

Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.

В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР"