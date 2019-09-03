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03.09.19 17:29

Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин дает показания полиции

Прокуратура заявляет, что бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.

Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.

В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

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