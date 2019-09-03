Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и занятия его решением", - сказал Разумков.

С этой инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий. Он рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет. Она в принципе не может самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Довгий также пообещал финансово поддержать оборудование парламента.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж