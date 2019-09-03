Оккупационные "власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

Об этом передает "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании оккупационного "правительства" Крыма.

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Напомним, в 2014 году оккупанты в Крыму национализировали леса,охотничьи угодья и заповедники региона. Министерство природы России в 2014 году разработало проект постановления правительства, согласно которому все захваченные Россией заповедники Крыма, а также природные заказники и национальные парки переходят в ведение ведомства.