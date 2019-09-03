По предварительным подсчетам, перепись населения обойдется в 90 млн евро, - Арахамия. ВИДЕО

Об этом отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ВРУ рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

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Комментируя инициативу "Слуги народа" по сокращению количества народных депутатов, он отметил: действительно, нужно провести перепись населения. Однако, по предварительным подсчетам, это будет стоить, примерно, 90 млн евро.

"У нас нет достаточно средств, чтобы делать это, скажем, каждые пять лет", - отметил нардеп.

Он рассказал: в законопроекте о сокращении количества парламентариев будет прописана специальная формула, по которой будут рассчитывать, сколько нужно депутатов от определенного количества населения.

"Мы все понимаем, что нас уже не 42 миллиона, думаю, в стране нет ни одного человека, который бы в это верил. Однако точное количество мы не знаем, потому пишем: 300 депутатов по формуле или пока не получим точное количество", - пояснил Арахамия.

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Перепись населения, по его словам, планируют сделать в электронном виде - с помощью ID-карт, которые будут нужны для "Государства в смартфоне".

"Все люди их получат - мы будем знать, сколько их, поймем, где они живут. Это тоже важно, потому что у нас было столько внутренних миграций во время боевых действий, сейчас никто этого не знает", - считает депутат.

Он признался: сам вместе с семьей прописан в Николаеве, однако уже несколько лет проживает в Киеве.

"Фактически, если государство будет рассчитывать какие-то нагрузки, будет думать, что 6 человек живут в Николаеве. Видите, государство не может оперативно реагировать. Когда же будут цифровые читальные сервисы, например, когда человек пойдет в больницу, будет вынужден предъявить карточку. Мы увидим, что кто-то зачекинился, и понимать, что человек живет уже в другом городе", - отметил Давид Арахамия.

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Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год. 30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что изучается возможность провести перепись населения Украины не в 2020 году, как планировалось ранее, а в 2019-м.