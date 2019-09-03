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03.09.19 19:36

Один украинский воин ранен с начала суток 3 сентября. Враг нарушил перемирие 4 раза, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

два раза неподалеку Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Троицкого - из запрещенного минскими  соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 15 обстрелов, враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, - штаб

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