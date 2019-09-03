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03.09.19 19:46

Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

парламент,зеленский,рада

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 279 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №1027 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины). Законопроект предусматривает прекращения полномочий нардепов из-за кнопкодавства и прогулов (если народный депутат отсутствовал на трети заседаний без уважительной причины).

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