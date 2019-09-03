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03.09.19 20:12

Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию

Аккаунт главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова заблокирован на 30 дней.

facebook

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.

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В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

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