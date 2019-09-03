Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

Как рассказала в эфире Громадського депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, в пределах фракций происходит дискуссия относительно предложенных законопроектов, а решение большинства уже переносится в сессионный зал, пишет Цензор.НЕТ.

"Имеет ли место дискуссия и демократия? Имеет место на парламентских комитетах. Также идет дискуссия во фракциях", - отметила народный депутат.

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Также Янченко объяснила, почему "Слуга народа" так быстро рассматривает законопроекты, в частности изменения в Конституцию.

"Почему мы спешим? Налогоплательщики заслужили получить быстрые результаты, которые их бы удовлетворили", - сказала депутат.