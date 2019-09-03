Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное СМИ "33-й канал".

"В Бахтине сторонники Московского патриархата подали иск к верующим ПЦУ. Таким образом они пытаются признать недействительным протокол общего собрания, на котором жители села почти единогласно решили присоединиться к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте издания, община присоединилась к ПЦУ еще 10 февраля этого года. С тех пор у церкви в Бахтине постоянно шли схватки, устраивались провокации и драки, верующих не допускали в храм, хотя за Православную церковь Украины проголосовал 181 человек, а сторонников МП в Бахтине всего 24. После одной из таких провокаций, которая произошла весной, было решено провести опись имущества в храме и опечатать его.

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"Но когда несколько дней назад верующие отправились в храм, то обнаружили, что с места исчезли курения, чаши и другая церковная утварь. Возмущение крестьян стало еще большим, когда они узнали об иске", - отмечается в сообщении.

Рассмотрение дела о "признании недействительными решений общего собрания религиозной общины с.Бахтин" назначено на завтра, 4 сентября, в 9.00. Кроме того, будут рассмотрены аналогичные заявления общин в селах Вербовец и Котюжаны.

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