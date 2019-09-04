США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Довольно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосования с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.

На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", убежден сенатор-республиканец.

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Как сообщалось ранее, "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.