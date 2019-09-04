Германия расширяет помощь Донбассу: в Краматорске открывают новый офис Ассоциации международного сотрудничества

Так характеризуют данный шаг в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ), парламентский госсекретарь которого Мария Флахсбарт примет участие в церемонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Открытием офиса GIZ усиливает свою ангажированность в кризисном регионе на востоке страны. Главной задачей офиса будет помощь внутренне перемещенным лицам и местным общинам справляться с последствиями конфликта", - отметили в Министерстве.
BMZ значительно расширило сотрудничество с Украиной после начала войны. С 2014 года для двусторонних проектов развития были выделены более 540 млн евро.
"Этими средствами мы делаем важный вклад в преодоление кризиса на востоке Украины, например, в уходе за внутренне перемещенными лицами и их интеграции; а также в таких сферах реформ, как децентрализация, профессиональное обучение, энергоэффективность или административная модернизация", - подчеркнули в немецком ведомстве.
Кроме того, Флахсбарт посетит терапевтический центр, в котором собаки помогают лечить травмированных или инвалидов детей войны.
Во время своей поездки в Украину 2-5 сентября госсекретарь Флахсбарт также проводит обмен мнениями с высшими представителями правительства, государственными и общественными организациями, международными структурами относительно ситуации в Украине.