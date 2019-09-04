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04.09.19 09:12

В Раде зарегистрирован законопроект о создании единого реестра оружия

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об оружии", которым предполагается определить основные принципы обращения, использования, приобретения, ввоза, маркировки, а также порядок получения разрешений на оружие. Закон предусматривает создание единого реестра оружия.

оружие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Документ предполагает формирование порядка получения специального разрешения на приобретение оружия.

"Устранена немного бюрократическая процедура общения лиц, которые планируют приобрести оружие, с органами, которые выдают на это разрешение, но гораздо жестче порядок для короткоствола, для пистолетов, определен порядок правил поведения, сдача соответствующего экзамена и самое главное - определен порядок легализации незаконного оружия, которое сегодня существует в государстве", - прокомментировал законопроект один из его авторов, депутат ВР Игорь Фрис.

По его словам, по данным специалистов и экспертов, примерно от 600 до 800 тыс. единиц оружия, были завезены из зоны боевых действий или тем или иным образом переправлены на мирную территорию.

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"Тот механизм, который позволяет, в том числе, это оружие законным путем легализовать, ставить на учет, и те лица, у которых оно сейчас находится незаконно, станут законными владельцами этого оружия", - добавил Фрис.

Говоря о цели данного законопроекта, он заявил, что документ направлен на то, чтобы "в стране не было серого рынка, серого оборота оружия, которое есть в темноте, которое никто не видит".

Украина располагает различными документами, касающимися оружия, которые были приняты еще в конце 90-х годов, однако во многом они уже не соответствуют сегодняшнему дню. Законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах" (и даже не один вариант) был зарегистрирован группой депутатов Верховной Рады прошлого созыва еще в 2014 году, но не рассмотрен, а в конце августа 2019 года - отозван.

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