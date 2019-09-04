Педофил напал на 11-летнюю девочку посреди улицы в Полтаве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

По его словам, около 17:00 в Подольском районе города, во время движения по пешеходной дорожке в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение на 11-летнюю девочку с попыткой изнасилования.

На данный момент полиции известно, что нападавшему около 25-30 лет, среднего худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке ссадины. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами.

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"Кто увидит человека с подобными приметами, просим сообщить в полицию на номер 102. Сейчас полиция Полтавы и работники областного аппарата ГУНП принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию данного лица!", - написал он.