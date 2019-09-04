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04.09.19 09:57

Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали "информацией с ограниченным доступом" данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны. А также данные, откуда среди наградных "огнестрелов" берутся экземпляры, которые не состоят на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько средств и из каких фондов расходуется на приобретение этого оружия.

Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", такое утверждение содержится в Постановлении ВС по делу №826/5046/16 (коллегия судей - докладчик Игорь Дашутин, судьи Олег Шишов и Николай Яковенко).

"Судами предыдущих инстанций была должным образом исследована суть такой информации, а также доказательства того, что разглашение запрашиваемых сведений противоречит заданиям охраны ответчиком интересов государства. Потому, коллегия судей считает, что ответчиком правомерно отказано истцу в предоставлении в полном объеме информации на основании отнесения ее к персональным данным", - говорится в тексте Постановления.

При этом в решении не поясняется, какую угрозу интересам государства может нести информация о награждениях политиков, бизнесменов и других гражданских лиц, не состоящих на военной службе и не имеющих отношения к выполнению оперативных задач. "Суд кассационной инстанции не имеет права устанавливать либо считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда или отклонены им, решать вопросы о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства либо дополнительно проверять доказательства", - уточняется в решении коллегии ВС.

Примечательно, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать "военнослужащих и других лиц". Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: "государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен". В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного Суда - отказали в праве "секретить" списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

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