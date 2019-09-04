Суд продлил арест для обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайства обвиняемых об изменении и отмене меры пресечения суд отклонил. Содержание под стражей без залога продлено еще на два месяца", - прокомментировали решение суда в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 9 октября.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

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26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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