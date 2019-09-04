Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.09.19 10:41

Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Он также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - идеальный координатор, умеет слушать и принимать аргументы, - Гончарук

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул Гончарук.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100