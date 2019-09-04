Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine

Об этом заявляет Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект №1014, предусматривающий изменения в Конституцию в ст. 106 в разделе "Полномочия президента". Поскольку, в частности, назначение руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований не согласовано с Конституцией", – сказано в сообщении.

В Transparency International Ukraine отмечают, что закон Украины "О НАБУ" предусматривает, что "Национальное бюро образуется президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". В то же время в Основном законе эти полномочия президента не указаны. Также в Конституции не прописаны полномочия главы государства назначать или увольнять руководителей НАБУ и ГБР.

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"Именно поэтому изменения в ст. 106 Конституции Украины закрепят на конституционном уровне полномочия президента создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, образовывать независимые регуляторные органы, что дает возможность защитить деятельность этих органов правопорядка и избежать возможных упреков по поводу неконституционности порядка их создания и функционирования. Однако, хотя такие изменения в Конституцию в короткой перспективе решат вопрос законности существования и деятельности органов, они могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента. Ведь по своей природе НАБУ, ГБР и даже государственные регуляторные органы являются органами исполнительной власти. Следовательно, именно на правительство должны возлагаться полномочия, которые предлагается отдать президенту", – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что НАБУ и ГБР как органы правопорядка по своему функциональному назначению должны подчиняться Кабинету Министров Украины и принадлежать к системе органов исполнительной власти.

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Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что законопроекты о внесении изменений в Конституцию, которые Рада 3 сентября направила в КСУ, депутаты смогут рассмотреть на следующей сессии, которая начнется в 2020 году.

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Всего на заседании 3 сентября депутаты внесли в повестку дня сессии и направили в КСУ семь законопроектов об изменениях текста Основного закона. Они касаются в том числе ликвидации адвокатской монополии, наделения народа полномочиями законодательной инициативы, сокращения числа нардепов до 300 и отмены мажоритарки, дополнительных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что "Слуга народа" в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.